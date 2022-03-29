Savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınıp, Ankara'ya yerleşen Ukraynalı ailelerin çocukları, Türkçe öğrenmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken binlerce kişi, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Çeşitli yollarla sınırı geçip, Türkiye'ye sığınan Ukraynalılardan bazıları da Ankara'ya geldi.

Savaştan kaçıp, aileleriyle Ankara'ya yerleşen 75 çocuğa yönelik Ankara Ukrayna Derneği'nde eğitim verilmeye başlandı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERSLERİ VERİLİYOR

Bu kapsamda dernek binasının bir bölümü sınıfa dönüştürüldü, oyun odaları yapıldı.

Aralarında savaşta yakınlarını kaybedenlerin de bulunduğu çocuklara, dernek bünyesinde açılan okulda Türkçe ve İngilizce derslerin yanı sıra resim ve dans eğitimleri de veriliyor.

Ukraynalı çocuklar Türkçe öğreniyor VİDEO

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER ÇALIŞIYOR

Ukrayna Cumartesi Okulu'nda görevli gönüllü öğretmenler tarafından verilen eğitimler kapsamındaki ilk ders, 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencisi olan 7 ve 8 yaşlarındaki öğrencilere yapıldı.

İlk gün eğitim, 4 saate yakın sürdü.

RESİM YAPIP, DANS ETTİLER

Türkçe ve İngilizce eğitimi verilen çocuklara, savaşın etkisinden kurtarmaya yönelik etkinlikler de yaptırıldı.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde resim yapıp, dans etti.

HAFTALIK OLARAK DEVAM EDECEK

Resim ve dans etkinliklerinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

İhtiyaç doğrultusunda derslerin, yaş ayrımı yapılmaksızın haftalık olarak devam edeceği belirtildi.