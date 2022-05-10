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    Ukraynalı çocuklar, Türkiye'de savaşın izlerini silmeye çalışıyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukraynalı çocukların durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık ve eğitim hizmetleri sunulan çocuklar için Türkçe kursu planlanıyor.
    • 10.05.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:55
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    Ukraynalı çocuklar, Türkiye'de savaşın izlerini silmeye çalışıyor

    Rus güçlerinin saldırıları sonrası Ukraynalı yetim çocuklar için Türkiye harekete geçti.

    Başta yetimhanelerdeki çocuklar ve bakıcıları olmak üzere 1380 Ukraynalı savaş mağduru Türkiye'ye getirildi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara sunulan hizmete ilişkin açıklama yaptı.

    Türkiye'ye getirildiler

    Savaşın başlangıcından bugüne kadar, Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 988 çocuk ve onların bakıcısı/refakatçisi 392 kişi Türkiye'ye getirildi. İlk kez 25 Mart'ta getirilen Ukraynalı gruptan sonra farklı tarihlerde 8 grup daha Türkiye'ye ulaştı.

    Ukraynalı savaş mağdurları; Antalya, Muğla ve Sakarya'da kendilerine tahsis edilen otellerde misafir ediliyor.

    Destek sağlanıyor

    Söz konusu Ukraynalıların Türkiye'de konaklaması ve sosyal hizmetlere erişimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunuyor.

    Ukraynalılarla Türkiye'ye geldikleri andan itibaren ihtiyaçlarına göre etkin planlama yapılabilmesi için bireysel görüşmeler yapılıyor.

    Gelenlere ayrıca aralarında dil bilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tarafından destek sağlanıyor.

    Ukraynalı çocuklar, Türkiye de savaşın izlerini silmeye çalışıyor #1

    Çocuklara sağlık taraması

    Ukraynalıların konakladıkları otellerdeki hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından takip ve kontrol ediliyor.

    Ukraynalıların temel ihtiyaçları, yerleştirildikleri illerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla karşılanıyor. Çocuklara sağlık taraması yapılarak gerekli durumda hastanelere yönlendiriliyor.

    AA'nın haberine göre, eğitim desteği de sunulan Ukraynalı çocuklara kırtasiye malzemeleri de temin ediliyor.

    Ukraynalı çocuklar, Türkiye de savaşın izlerini silmeye çalışıyor #2

    23 Nisan'ı kutladılar

    Ukraynalı çocukların savaştan en az etkilenmesi için Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli psikososyal destek sağlıyor.

    Bu kapsamda Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda, Ukraynalı çocuklar, Türk akranlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

    Ukraynalı çocuklar, Türkiye de savaşın izlerini silmeye çalışıyor #3

    Türkçe eğitime yönelik planlama

    Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türk Kızılay, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşları ile iş birliğiyle Ukraynalı çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor.

    Ukraynalı çocuklara uyum sağlamaları amacıyla Türkçe eğitim kursu verilmesine yönelik planlama da yapılıyor.

    Ukraynalı çocuklar, Türkiye de savaşın izlerini silmeye çalışıyor #4


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