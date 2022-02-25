Ukraynalı çocukların sığınaktaki bekleyişi

Rus ordusunun saldırısından korunmak için aileleriyle birlikte sığınaklara inen çocuklar, savaşın 2'nci gününde bekleyişlerini sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz, Rusya'nın askeri müdahale başlatmasıyla savaş boyutuna ulaştı.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine giriş yapan Rus ordusu tüm halkı paniğe sürükledi.

Birçok yer bombalarla ateş altına alınırken can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

Halkın bir kısmı Ukrayna'dan ayrılırken, ülkede kalan kesim ise kendilerini güvence altına almak için evlerinin alt katlarındaki sığınaklar ile metro istasyonlarına akın etti.

SIĞINAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Savaşın seyrinin ne yönde devam edeceği merak edilirken; yüzlerce kişi kapalı alanlarda çaresizce bekleyeme başladı.

Bir grup çocuğun sığınakta olduğu ana ait fotoğraf ise görenlerin yüreğini sızlattı.

İşte o kare...