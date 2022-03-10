Ukraynalı gazetecinin sorusu Lavrov'u kızdırdı

Antalya'daki 3'lü zirve sonrası Ukraynalı bir gazeteci Lavrov'a "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" şeklinde soru yönlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 15. güne girilirken savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye Zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, soruları yanıtlamak için kameraların karşısına geçti.

Sorulan sorular arasında Ukraynalı bir gazetecinin Kırım Tatarları'na ilişkin sorduğu soru üzerine Lavrov sinirlendi.

"KADINLARI KAÇIRMAYA BAŞLADINIZ"

Ukraynalı gazeteci sorusunda "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" diye sorması üzerine Lavrov, ses tonunu sertleştirerek "Yalan! Bir milletvekili bir kadının kaçırıldığıyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim.

"UKRAYNA'DA KAYBOLAN VEKİLLERE BAKIN ÖNCE"

Ukrayna'da milletvekilleri kayboluyor, Sayın Shevchenko kayboldu, buna bakın önce. Böyle şahsi konulara girecek olursak insanı isyan ettirecek pek çok şey bulabiliriz" ifadeleriyle yanıt verdi.

"KAHRAMAN OLACAKSIN"

Gazetecinin kendisine yanıt vermeye çalışması üzerine Lavrov, "Burada basın konferansyı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" ifadelerini kullandı.