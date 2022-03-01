Ukrayna'daki ailelerinden evlilik sebebiyle ayrı yaşayan Kırıkkale'deki dört kadın, Vladimir Putin'in çok hırslı olduğunu, masum insanların katledildiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatması üzerine Türkiye'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, ülkelerinde yaşayan aileleri için endişeleniyor.

Kırıkkale'de dünyaevine giren Olexandra Chyzho, Olena Er Kirovograd, Nataliia Akyol ve Viktoriia Cevizoğlu, her gün bir araya gelip birbirlerini teselli ediyor.

"RUSYA'YI DURDURUN"

4 kadın, ülkelerine yapılan insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek savaşın bitmesi için tüm dünyaya "Rusya'yı durdurun" çağrısında bulundu.

Ukraynalı gelinler: Putin'in durdurulması lazım VİDEO



"SABRETMELİYİZ BUGÜNLER GEÇECEK"

4 yıl önce evlenen Olexandra Chyzho, Rusya ile Ukrayna'nın aynı dili konuşmasına rağmen anlaşamadıklarını ifade ederek, "Ben 4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Oğlum var işim Türkiye’de. Ukrayna’da ailem var. Her daim onları arıyorum yazıyorum ‘Nasılsınız?’ diye. Ailemle internetten konuşuyorum. Telefonla da arıyorum. Ukrayna, sabır! İnanmak lazım. Allah büyük herkese yardım edecek. İnşallah bugünler bitecek. Biz şimdi Türklerle farklı dillerde konuşuyoruz ama daha fazla anlaşıyoruz. Ukrayna, Rusya ile aynı dili konuşuyoruz ama yine de anlaşamıyoruz. Teşekkürler Türkiye için destekler bize." dedi.

"PUTİN ÇOK HIRSLI, SİVİLLER ÖLÜYOR"

Ülkelerine yapılan insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden 2 çocuk annesi Olena Er Kirovograd, "Şimdi bugünlerde çok üzüntülü ve kötü günler yaşıyoruz. 4 gündür ne uyku ne yemek sadece haber, telefon başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Burada çalışıyorum ben. Okul bile aklıma gelmiyor. Sürekli kalbim orada. Ailem orada. Ben bugün annem ile konuştum. Çok üzüldüm gerçekten. Artık bunun durdurulması lazım. Çok değişik günler yaşıyoruz. Putin’i durdurmak lazım. Tüm dünya, artık ‘yeter’ demek lazım. Görüyorsunuz biliyorsunuz Putin’in yaptığı işleri. Çok hırslı çok kızgın o kadar çok sivil öldürüyorlar o kadar çok çocuk öldürüyorlar. Artık yeter! İnsanlar dayanamıyor. Bunu bitirmek lazım bir an." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ TERK ETSİNLER"

Savaşta çocukların öldürülmesinden dolayı gözyaşlarını tutunamayan Nataliia Akyol, Türkiye'nin de desteğini çok önemsediklerini belirterek, "Ailem Odessa’da yaşıyor. Ukrayna’nın her yerinde olduğu gibi orada da bombalar patlıyor. İnsanların üzerine atılıyor bombalar ve insanlar öldürülüyor. Bütün bunlar Putin ve Rusya tarafından yapılıyor. Bizim Ukrayna’mıza saldırdı. Onların ülkemizden ayrılmalarını istiyoruz. Ukrayna’yı terk etsinler. Oradaki herkes barışsever insan." ifadesini kullandı.

"BU SAVAŞ BİTMELİ"

Savaşın bitmesini isteyen Akyol, "En önemlisi savaşın bitmesi. Askerlerin öldürmeyi bırakması, bizim askerlerin ölmemesi, Rus askerlerin ölmemesi önemli olan bu. Türkiye’nin desteğini çok önemsiyoruz. Bütün dünya ülkelerine teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bunu asla unutmayacağız." şeklinde konuştu.