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    Ukraynalı kadınlar, en zor Kadınlar Günü'nü yaşıyor

    Rusya'nın açtığı savaş devam ederken, Ukrayna'nın farklı şehirlerindeki saldırılardan kaçan anne ve çocukları, eşlerini cephede bırakıp, göç etmek zorunda kaldı.
    • AA
    • 07.03.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 11:59
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    Ukraynalı kadınlar, en zor Kadınlar Günü'nü yaşıyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş 12 gündür sürüyor.

    Ukraynalı kadınlar en zor 'Kadınlar Günü'nü yaşıyor.

    Ukrayna'daki çatışmalar sürerken ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşlerini geride bırakarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

    SAVAŞTAN KURTARDIKLARI ÇOCUKLARIYLA GÖÇ EDİYORLAR

    Ukrayna’nın farklı şehirlerindeki saldırılardan kaçarak Polonya’nın Medyka sınır kapısına gelen buradan da Avrupa Birliği ülkelerinde güvenli noktalara giden kadınlar, savaştan kurtardıkları çocukları ve yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile göç ediyor.

    EŞLERİ CEPHEDE

    Saldırıların başlamasının ardından Dnipro şehrinden kaçan Yana (45), 12 yaşındaki oğlu Evgen, eşinin topraklarını korumak için savaştığını kendisinin ise ailesini korumak için göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

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