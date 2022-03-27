Ukraynalı yetim çocuklar Türkiye'ye geldi

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya ulaştı.

İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince Ukrayna'daki özellikle yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

OTELLERE YERLEŞTİRİLECEKLER

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı.

"İKİNCİ GRUBU DA BEKLİYORUZ"

Büyükelçi Vasyl Bodnar, Antalya Havalimanı kapısında gazetecilere açıklama yaptı.

Büyükelçi Bodnar, "Bugün yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek." dedi.

"YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYABİLİRİZ"

Daha fazla çocuğu ağırlayabileceklerini belirten Bodnar, "Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz, diye düşünüyorum. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE İYİ HİSSEDİYORUZ"

Ukraynalı yetim çocuklardan Nikita, "Gayet iyiyim ve kendimizi iyi hissediyoruz. Polonya sınırını trenle geçtik. 3 saatlik uçak yolcuğuyla Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz." dedi.