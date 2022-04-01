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    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı

    Rusya’nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 113 çocuk ve 63 bakım personeli Sakarya’ya getirildi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 19:30
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 20:04
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    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı

    Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

    176 KİŞİLİK KAFİLE TÜRKİYE'YE GELDİ

    Çalışmalar neticesinde 113 yetim çocuk ve 63 bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile, Romanya’dan Türkiye’ye getirildi.

    SAKARYA'DA MİSAFİR EDİLECEKLER

    Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocukların yer aldığı kafile, iş insanlarının sponsorluğuyla Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki bir otelde misafir edilecek.

    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı VİDEO

    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı #1

    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı #2

    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı #3

    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı #4

    Ukraynalı yetim çocuklara Türkiye kucak açtı #5


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