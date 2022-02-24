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    Ukraynalılar metro istasyonlarına sığındı

    Rusya'nın saldırıları karşısında ülkelerini terk etmeyen Ukraynalılar, geceyi geçirmek üzere metro istasyonlarına sığındı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 22:08
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    Ukraynalılar metro istasyonlarına sığındı

    Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna gerilimi yerini işgale bıraktı.

    Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik işgalini birçok noktadan başlatırken yoğun hava saldırısı ile birçok büyük Ukrayna şehri hedef oldu.

    Başken Kiev ve bazı şehirlerde ise akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Yaşadıkları şehirleri terk etmeyen Ukrayna halkı ise bombardımanlara karşı kendini korumaya çalışıyor.

    Ukraynalılar metro istasyonlarına sığındı VİDEO

    UKRAYNALILAR GECEYİ METRO HATLARINDA GEÇİRECEK

    Bu kapsamda evlerinde ve apartmanlarında sığınak olanlar yer altına inerlerken nüfusun büyük bir çoğunluğu metro istasyonlarını tercih etti.

    Aynı zamanda nükleer saldırılara da önlem olarak inşa edilen metro hatları binlerce Ukraynalıya gece boyunca ev sahipliği yapacak.

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