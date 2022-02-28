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- Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı
Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı
Nikolayev şehrinde yakalanan ve yağmacı olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı, Ukraynalılar tarafından streç film yardımıyla ağaca bağlandı.
- İHA
- 28.02.2022 - 15:17
Ukrayna halkı Rus harekatına direniyor.
Harekatın 5'inci gününde de Ukrayna, Rus güçleriniyle çarpışmaya devam ediyor.
Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ise ülkelerini korumak adına orduya destek sağlıyor.
YAĞMACIYI AĞACA BAĞLADILAR
Nikolayev şehrinde, yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rus, Urkaynalılar tarafından fark edildi.
Öfkeli Ukrayna halkı, Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladılar.