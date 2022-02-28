Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
534.802
-2.82%
BTXN Coin
36.89
-3.30%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı

    Nikolayev şehrinde yakalanan ve yağmacı olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı, Ukraynalılar tarafından streç film yardımıyla ağaca bağlandı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 15:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı

    Ukrayna halkı Rus harekatına direniyor.

    Harekatın 5'inci gününde de Ukrayna, Rus güçleriniyle çarpışmaya devam ediyor.

    Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ise ülkelerini korumak adına orduya destek sağlıyor.

    YAĞMACIYI AĞACA BAĞLADILAR

    Nikolayev şehrinde, yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rus, Urkaynalılar tarafından fark edildi.

    Öfkeli Ukrayna halkı, Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladılar.

    Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı #1

    Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı
    Dünyadan futbol

    Ukraynalı Yaremchuk destek tezahüratı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı

    'Ukrayna'da savaşacak İngilizleri destekliyorum'
    Dünya

    'Ukrayna'da savaşacak İngilizleri destekliyorum'

    Görüş Bildir