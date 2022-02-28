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Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı

Ukraynalılar Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı

Nikolayev şehrinde yakalanan ve yağmacı olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı, Ukraynalılar tarafından streç film yardımıyla ağaca bağlandı.