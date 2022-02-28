Ukraynalılar sosyal medyadaki cinsiyetçi paylaşımlardan rahatsız

“Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim” şeklindeki cinsiyetçi paylaşımlar, hem Türk vatandaşlardan hem de Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar tarafından tepki çekti.

Rusya'nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı askeri müdahale hala sürüyor…

Saldırı nedeniyle ülkedeki birçok noktada patlama ve çatışmalar yaşanıyor.

PAYLAŞIMLARA İSYAN ETTİ

Ülkede savaş devam ederken, sosyal medyada da birçok kullanıcı, “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim”, “Kapımız Ukraynalı kadınlara açık” şeklinde cinsiyetçi paylaşımlar yapmaya başladı.

Türkiye’de 5 yıldır yaşayan Ukraynalı Anastasiya Tsviliy, sosyal medyada Ukraynalı kadınlar için yapılan paylaşımlara isyan etti.

“CİNSİYETÇİ YORUMLARI VE ŞAKALARI ŞİDDETLE KINIYORUM”

Konu hakkında konuşan Anastasiya Tsviliy, “Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan cinsiyetçi yorumları ve şakaları şiddetle kınıyorum. Biz bu kadar acıyı çekerken ‘Ukraynalı kadınlara kapımız açık’ diye espri yapmamanızı çok rica ediyorum. Çünkü bu tarz cümleleri biz duyduğumuzda kendimizi daha da kötü hissediyoruz. Ben bir sürü yorum okudum. Özellikle Türk kadınları tarafından inanılmaz bir destek gördüm. Herkesin kız kardeşi, annesi, bacısı var.” dedi.

“SAVAŞTAN DOLAYI KESİNLİKLE KAÇMADIM”

Tsviliy, “Özellikle zor durumlarda birbirimize ne olursa olsun destek olmalıyız. Çünkü insan evladıyız. Başka türlü yorumları da okudum. Mesela bazı insanlar diyorlar ki o zaman buraya gelmeyin. Ne işiniz var? Kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Ben İstanbul'da 5 yıldır yaşıyorum. Ukrayna Kiev'de çok okuduğumdan dolayı Türkçe biliyorum. Ve buraya savaştan dolayı kesinlikle kaçmadım. Çalışmak için geldim. Hatta ve hatta fırsatım olsaydı ben şu an ailemin yanında olup destek vermeyi çok isterdim.

“ÇÜNKÜ SAVAŞIN ŞAKASI OLAMAZ”

Daha geçen hafta çarşamba günü Ukrayna'dan İstanbul'a döndüm. Ve son uçakla döndüm. Perşembe günü bütün uçuşlar kapatıldı. Ailem orada kaldı. Her haberi gördüğümde resmen içim parçalanıyor, kalbim inciniyor. Çünkü ben buradayım, ailem uzakta. Hiçbir şey yapamadığım için kendimi çok çaresiz hissettiğim için kötü oluyorum. Hem Türk kadınları hem de Türk erkekleri ‘Kesinlikle bunu yapan insan evladı olamaz. Öyle çirkin bir söylenti olamaz ve biz Türk milleti olarak sizden çok çok özür diliyoruz’ diyorlar. Çünkü savaşın şakası olamaz.” ifadelerini kullandı.