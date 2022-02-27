Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından, Ukrayna'ya dair bazı detaylar gündeme getirildi. Bu detaylardan birisi ise Ukrayna'nın ilk bağımsızlık zamanları oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat tüm dünya tarafından tepki çekti ve Rusya'ya ağır yaptırımlar getirildi.

Bu yaptırımlar Rusya ve Putin'i kapsarken, Ukrayna'nın gösterdiği direniş tüm dünyadan taktir topladı.

İki ülke arasında yaşanan gerginlik dördüncü güne girerken, Rusya müzakere için Belarus'a geldiğini ve Ukrayna yetkililerini beklediğini belirtti.

Ancak Ukrayna kanadından yapılan açıklamada, müzakere görüşmelerinin tarafsız bir yerde olması gerektiği belirtildi.

Bu teklifin ardından Rusya'dan gelecek olan yanıt beklenirken, Ukrayna'nın geçmişine dair detaylar gündem oldu.

Bir direniş örneği sergileyen Ukrayna'nın bağımsız olduğu tarih ve o dönemdeki ilk devlet başkanı merak edildi.

Peki, Ukrayna'nın bağımsız olduktan sonra ilk devlet başkanı kimdi?

UKRAYNA'NIN İLK DEVLET BAŞKANI KİMDİ?

Ukraynalıların yüzde doksanı 1 Aralık 1991 tarihinde düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsız olması için oy verdi. Bu gelişmelerin ardından Ukrayna bağımsızlığını ilan etti.

Bunun akabinde; Leonid Kravçuk, Ukrayna'nın ilk devlet başkanı oldu. 1996 yılında ise Leonid Kuçma başkanlık koltuğuna oturdu.

UKRAYNA NEREDE?

Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna 603.549 km² yüzölçümüne sahiptir. Avrupa'daki en büyük ülke olan Ukrayna doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'yla komşudur. Öte yandan güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunur.