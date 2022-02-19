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    Ukrayna'nın Donetsk kentinde patlama sesleri

    Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde; Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.
    • REUTERS
    • 19.02.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 11:52
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    Ukrayna'nın Donetsk kentinde patlama sesleri

    İşgaş iddialarıyla gerilimin günden güne arttığı Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

    Reuters, Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu aktardı.

    Patlamanın Rusya ile yaşanan sınır gerginliği ile bir alakası olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

    DÜN BİR ARAÇ PATLADI

    Donetsk'te dün akşam saatlerinde de bir araç infilak etmiş, olayda yaralanan olmamıştı.

    700 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ

    Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.


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