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    Ukrayna'nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor

    Rus birliklerinin Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Gostomel şehrinde yapılan aramalarda sivillere ait çok sayıda cesede ulaşıldı.
    • 12.04.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:56
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    Ukrayna'nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş 48 gündür sürüyor..

    Ukrayna'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle çok fazla can kaybı verildi.

    İHA'nın haberine göre; Rus ordusunun Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından yapılan arama çalışmaları, saldırılar sırasında yaşanan katliamın boyutunu da artırdı.

    Çok sayıda sivilin cesedine ulaşıldı

    Buça'da çok sayıda sivile ait cesede rastlanmasıyla dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntülerden sonra Gostomel şehrinde de sivillere ait cansız bedenler bulundu.

    Bir evin önünde ve yol kenarında bulunan cesetler, ekiplerin yaptığı inceleme ve kayıt işlemlerinin ardından morglara götürüldü.

    Şehirde halen çok sayıda ceset bulunduğu belirtiliyor.

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #1

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #2

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #3

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #4

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #5

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #6

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #7

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #8

    Ukrayna nın Gostomel şehrinden cesetler çıkarılıyor #9


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