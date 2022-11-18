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    Ukrayna'nın Herson kentindeki Ahıska Türkleri Türkiye'ye getiriliyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Şubat ayından beri sürerken, savaşın sert geçen bölgelerinden Herson'da bulunan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığı'nın temaslarının ardından Türkiye'ye getiriliyor.
    • 18.11.2022 - 22:05
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    Ukrayna'nın Herson kentindeki Ahıska Türkleri Türkiye'ye getiriliyor

    Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Rusya üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 84 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıktı.

    Ancak grupta yer alan kişilerden bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı.

    İzin alındı

    Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.

    Bu gece Gürcistan sınırına ulaşmaları bekleniyor

    Yürütülen çabalarla 84 kişilik grup, bugün Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yaptı. Mevcut kafilenin bugün geç saatlerde Rusya'nın Gürcistan sınırına ulaşması bekleniyor.

    Öte yandan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince de Gürcistan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu.

    Ukrayna nın Herson kentindeki Ahıska Türkleri Türkiye ye getiriliyor #1

    Hazırlıklar tamamlandı

    Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye ulaşması beklenen Ahıska Türklerinin Türkiye'ye girişi ve misafir edilmeleri için gerekli hazırlıklar ilgili makamlarca tamamlandı.

    Ukrayna nın Herson kentindeki Ahıska Türkleri Türkiye ye getiriliyor #2

    Ukrayna nın Herson kentindeki Ahıska Türkleri Türkiye ye getiriliyor #3


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