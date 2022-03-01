Ukrayna'ya gönderdiği pakete not yazan Türk'e teşekkür mesajları geliyor

Savaş bölgesine yardım paketi gönderen Türk, 'Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır' notuyla Ukrayna'dan teşekkür mesajı aldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kafe işleten Yusuf Aldağ (26), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Çeşitli kıyafetlerle birlikte askerdeyken kullandığı kamuflajı paketleyen Aldağ, içine Ukraynaca, "Merhaba, ben Yusuf. Eğer savaştan sonra hayatta kalırsan seni Türkiye'ye davet ediyorum. Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır." yazılı not bıraktı.

UKRAYNA VE TÜRKİYE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Kargoyla gönderdiği paketin içindeki notun, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından paylaşılmasının ardından Aldağ'a, Türkiye ve Ukrayna'dan çok sayıda telefon ve teşekkür mesajı geldi.

Aladağ internette karşılaştığı yardım kampanyasına destek vermek için paket hazırladığını, içine bıraktığı not ile gündeme gelebileceğini düşünmediğini söyledi.

"ÖLMEK DE VAR DÖNMEK DE"

Savaşın bir an önce sona ermesini dileyen Aldağ, şöyle konuştu: "Televizyonda gördüğümüz bir çocuğun bomba sesiyle ağlaması bizi etkiledi, eşim hamile olduğu için çok üzüldük. Sonuçta toprak için savaşıyorlar, ölmek de var dönmek de.

"ELİMİZDEN NE GELİRSE YARDIM YAPMALIYIZ"

Pakete çeşitli kıyafetler ile en üste de kendi askeri üniformam vardı, onu koydum. İş yerinde bulaşık yıkarken telefonum çaldı, Türkiye'den ve Ukrayna'dan telefon ve mesajlar gelmeye başladı. İngilizce yazarak anlaşıyoruz. Elimizden ne gelirse yardım yapmalıyız."