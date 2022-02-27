Ukrayna'ya taktik veren Türk, sosyal medyayı salladı! 'Putin duymasın!'

Twitter hesabından Ukrayna Büyükelçiliği'ne yazdığı savaş taktikleriyle savaşın seyrini değiştireceğini iddia eden vatandaş Emre Akkaya, gündemin en çok konuşulanları arasında girdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 4'üncü gün...

Dünya, Putin'ın durmak bilmeyen operasyonları karşısında yaptırım kararlarını açıklıyor, sosyal medyadan Ukrayna'nın direnişi destekleniyor.

Gerek Boğazlar'ın durumu gerekse de savaşın Karadeniz'de cereyan etmesi nedeniyle Türkiye'de gelişmeleri pürdikkat izliyor.

Ukrayna'ya sosyal medya üzerinden destek mesajları yağarken, gündemin sıcak haberleri de anbean takip ediliyor.

Emre Akkaya isimli gencin Ukrayna'ya önerisi, Twitter'ı adeta salladı.

ELÇİLİĞE TWEET ATTI

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabına bir mesaj gönderen Emre Akkaya, "Ya size nasıl ulaşabilirim dm'den? Açıktan yazamadığım stratejiler var. Bu savaşın seyrini değiştirebilecek güçte ve bunu Zelenski ile orduya iletmelisiniz. Lütfen artık yazın bana. Aramadığım konsolosluk kalmadı" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA TAKTİĞİ VERDİ

Daha sonra Ukraynalılara taktik veren Akkaya, "Basit dronelere gerekirse el bombası, gerekirse molotof koyup konvoya kamikaze atışı yapabilirsiniz. Şu an marketlerde bunu yapacak yüzlerce drone var" dedi.

UKRAYNA HAREKETE GEÇTİ

Akkaya'nın sözlerinin ardından harekete geçtiği iddia edilen Ukrayna askerlerinin, marketlerden aldıkları droneler ile çektirdikleri fotoğraf ise gündeme damga vurdu.