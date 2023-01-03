Muğla'daki Ula Göleti 50 metre çekildi

Yaşanan kuraklık ve yağışların gecikmesiyle su seviyesinde büyük oranda çekilme yaşanan Ula Göleti'nde su seviyesinin 50 metre çekildiği kaydedildi.

Dünya'nın en büyük ortak sorunları arasında yer alan su sorunu her geçen gün korkutan boyutlara ulaşıyor.

Nüfusun artışı ve değişen iklim sorunları sonrasında dünya genelinde içme suyunda sıkıntı devam ediyor.

Kuraklıkla yüzyüze olan bir ülke de Türkiye.

Su seviyelerinde düşüş yaşanıyor

Kuraklık sonrasında geciken yağışlar birçok gölü kuruma noktasına getirirken birçok göl ve barajda da su seviyesinde büyük ölçüde çekilme yaşandı.

Ula Göleti 50 metre çekildi

Yaşanan kuraklıklarla burun buruna kalan bir diğer gölde Muğla'da bulunuyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı yüzünden Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

Adacıklar oluştu

AA'nın haberine göre, suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar oluştu.