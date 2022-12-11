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    'ULAQ SİDA'ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getirerek, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştirdiklerini ifade etti.
    • 11.12.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 13:25
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    'ULAQ SİDA'ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor

    Türkiye savunma sanayisinde her geçen gün yeni adımlar atmaya devam ediyor.

    Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

    Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

    ULAQ SİDA Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

    SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ares-Meteksan ortak girişimi tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

    'ULAQ SİDA'ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor

    Tam otonomi özellikleriyle ön plana çıkıyor

    İstihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini insansız ve otonom olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilmekte olan ULAQ SİDA, hafif, dayanıklı ve onaylı kompozit gövdesi, aktif ve pasif stabilizasyon sistemleri, EO/IR geniş açılı seyir kamerası, uydu haberleşme yeteneği, hassas manevra yeteneği ve tam otonomi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

    SSB tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi'yle, mevcut ULAQ aracının dört deniz durumunda kısıntısız seyir yapabilmesi amacıyla, botun boyu uzatıldı ve tam otonomi görevi icra edebilmesi için sensör sayısı artırıldı.

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #1

    Teslimatı 2023 yılında

    Yer kontrol istasyonu hem limandan hem de gemiden kullanılabilecek şekilde portatif çanta olarak tasarlandı.

    Bot üzerinde yer alan stabilizasyon sistem sayısı ve faydalı yük taşıma kapasitesi yükseltildi. Proje kapsamındaki teslimatın 2023 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #2

    Yüzde 90 yerlilik

    Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Demir, "ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz. Hedefimiz yerli motor, 12.7 mm UKSS, torpido, L- UMTAS füzesi, komuta kontrol yazılımı, haberleşme sistemi, kamera ve sonar sistemiyle yüzde 90 yerlilik." ifadesini kullandı.

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #3

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #4

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #5

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #6

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #7

    ULAQ SİDA ya denizaltı savunma harbi yeteneği kazandırılıyor #8


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