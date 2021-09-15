Ulaşım araçlarının plaka fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı

Ticari taksi plakalarında yaşanan fiyat artışından servis plakaları da nasibini aldı. Geçen yıl 50 bin liradan satılan bir servis plakası bu sene 300 bin lirayı geçti.

Ulaşım araçlarında plaka fiyatları aldı başını gidiyor.

İstanbul'da yaklaşık 18 bine yakın taksi ve 20 bine yakın öğrenci servisinde plaka fiyatları uçmuş durumda.

Son dönemde yaşanan taksi sorununa bir de plaka fiyatlarındaki artışlar eklendi.

PLAKA FİYATLARINA EL DEĞMİYOR

Taksi plakaları pandemi öncesinde 1 milyon liradan alıcı bulurken şimdilerde ise bu fiyat 2.3-2.5 milyon lira arasında.

Taksilerde var olan sorunun henüz bir çözüme kavuşturulamadığı şu dönemde, bir de servis sorunu baş gösterdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI, SERVİS SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte İstanbul'da servis krizi ortaya çıktı.

Birçok şirket, sürücüler için gerekli olan 65 yaş sınırından dolayı şoför bulamadığını açıklarken, servis plakası satın almak da yeni bir sorun haline geldi.

50 BİN LİRAYA SATILAN PLAKA, 300 BİN LİRAYI GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl 50 bin liraya satılan servis plakalarının fiyatı, bu sene 300 bin lirayı geçmiş durumda.

Yaşanan bu artışın en büyük nedeni yüz yüze eğitime başlanması olarak görülse de bir diğer neden, plaka sahibi galerilerin devreye girmiş olması.

Galerilerin bu dönemde plaka satışı yapmayarak bekletmesi fiyatları artırırken, araç sahipleri konuya bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.