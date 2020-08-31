Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından Bakan Adil Karaismailoğlu bölgede incelemelerde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun ziyareti öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

22 Ağustos tarihinde Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, Giresun'un yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Felaketin ardından hayalet bir şehre dönen Giresun'da yapılan altyapı çalışmaları sonrası kent neredeyse eski görünümüne kavuştu.

CUMHURBAŞKANI ZİYARETİ ÖNCESİ BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünki Giresun ziyareti öncesi yapılan hazırlıklarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Giresun'daki çalışmaları inceledi VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'u ziyaret etmesinin, Giresunluları sahiplenmesi ile ilgili olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, Dereli’nin şehir merkezindeki ‘Celal Müdür’ Caddesi’nde gece boyunca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇALIŞMADA BULUNAN İŞÇİLERLE SOHBET ETTİ

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, yeni asfalt yolun kenarında sergilenen sel tahribatı fotoğraflarını da yakından inceleyerek yol çalışmalarında görev alan işçilerle sohbet etti.

174 PERSONEL VE 100 İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR

Ulaşım projelerini süratle hayata geçirebilmek için gece gündüz mesai harcayan Bakan Karaismailoğlu, “Giresun’daki 755 kilometrelik yol ağının selden etkilenen 316 kilometrelik bölümünü eski haline getirebilmek için Karayolları ekiplerimiz, 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, Giresun'da selin izlerini silebilmek ve ulaşım altyapısını eskisinden daha iyi hale getirebilmek için 174 personel ve 100 iş makinası ile çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızla yöre şartlarına uyumlu projelere öncelik vereceğiz.” dedi.

"GİRESUN'U YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Devletin ilk günden beri sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun’a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir. Devletimiz ve Bakanlığımız olarak bütün imkanlarımız ile yürüttüğümüz seferberlik sayesinde Giresun’u yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız. Tüm çabamız bunun için. Giresunlu hemşehrilerimizin yüzünü güldüreceğiz.” şeklinde konuştu.