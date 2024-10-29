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Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Mücadele yıllarının sembol isimlerinden, muhabere kahramanı İhsan Pere’yi Cumhuriyet’in 101. Yılı’nda bir tanıtım filmiyle andı.

İhsan Pere, işgal İstanbul’unda seyyar ve gizli bir telgraf santrali kurmuş, işgal ile ilgili gelişmeleri günü gününe, ölümü göze alarak Milli Mücadele kurmaylarına iletmeyi başarmıştı.

"ÇOCUKLARIMIZ HAYATTA KALANA EMANET OLSUN"

Yayınlanan videoda da gizli santral basılıyor ve Pere, idam tehlikesini göze alarak, bir mektup ve telgraf için, "Yakalanırsak, çocuklarımız hayatta kalana emanet olsun." diyerek, santrali evine taşıyor.

"HAİNLERE İNAT DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ"

Videonun sonunda TUSAŞ'a saldırıdan sonra bir çalışanının haykırdığı, "Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz." nidasının yer alması, o ruhun hala devam ettiğinin simgesi.

İHSAN PERE KİMDİR?

İhsan Pere, 1885 yılında İstanbul’da doğdu.

İngilizlerin İstanbul’u işgal ettiği sırada, posta ve telgraf gibi bütün haberleşme araçları İngilizler tarafından kontrol edilmeye başlanmıştı.

İtilaf Devletleri’nin hüküm sürdüğü o günlerde İhsan Pere bütün baskı, tehdit ve denetimlere rağmen, Sirkeci’de yer alan Büyük Postane’nin (o yıllarda ismi ‘Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü’) bodrum katında, gizli bir hat kurarak bu sayede Anadolu’yla haberleşme ağı kurmuş, bir istihbarat kuruluşu olan “Mim Mim Grubu” ile birlikte hareket etmişti.

“PR” ŞİFRESİNİ KULLANIYORDU

İhsan Pere’nin ölümü göze alarak giriştiği muhabere mücadelesi ve gizli PR Telgraf Teşkilatı sayesinde İstanbul’da yaşanan tüm gelişmeler, kullanılan bu hatla Anadolu’ya aktarıldı.

Bu gizli telgraf merkezi kurulduktan sonra Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin Ankara ve Milli Mücadele ile haberleşmesi sağlandı. İngilizlerin aramaları sonucu uzun bir süre bulunamayan bu gizli iletişim hattı, daha sonra ihbar edilmiş; ancak, ihbar haberini de duyan İhsan Pere, İngilizlerden önce davranıp bu gizli hattı sökerek Süleymaniye’de bulunan kendi evinin çatısına aktarmış ve kurmuştu.

Ankara ile yaptığı haberleşmeleri evinden sürdürmeyi başaran İhsan Bey, Anadolu ile yaptığı gizli haberleşmede “PR” şifresini kullanıyordu.

İşgalci İngilizlerin asla bulamadığı ve İstanbul’da olup biteni anında Anadolu’ya ileten, Milli Mücadele yıllarının bu görünmez kahramanı, daha sonra İstiklal Madalyası ile mükafatlandırıldı.

Soyadı kanunu çıktıktan sonra da o yıllarda kullandığı şifre, kendi soy ismi olarak belirlendi: “PERE”.

İstiklal kahramanı İhsan Pere, 1969’da vefat etti.