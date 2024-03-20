Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul'a dev hizmet! 1 ayda ulaşımda 3 hat açıldı İstanbul'a peş peşe yeni projelerle hatlar kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son 1 ayda 3 hattı daha açarak vatandaşların hizmetine sundu.

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İstanbul'a yapılan hizmetler büyük önem taşıyor.

İBB'nin yetersiz kaldığı Megakent'te, en büyük sorun ise ulaşım...

Bu kapsamda devreye giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gereken adımları atıyor ve önemli projeleri hayata geçiriyor.

Trafik sorununu ortadan kaldıran projeler, İstanbullulara büyük bir konfor sağlıyor.

Bir yanda CHP'li İBB yönetiminin verdiği metro sözleri yerine getirilmezken, Bakanlık ise son 1 ayda tam 3 hattı kente kazandırdı.

11 yıl sonra yenilenerek hizmete açıldı

Bunlardan biri de ‘Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi.'

11 yıl aradan sonra yenilenen ve şubat ayında tekrar hizmete giren hat, İstanbullular tarafından ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor.

Tek yönlü sefer süresi 20 dakika oldu

8,3 kilometrelik hat modernize edilerek 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırıldı.

Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule, Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika oldu.

Yeni hatta sosyal yaşam alanları bulunuyor

Hat güzergahında, yayalar için özel düşünülen detaylar bulunuyor.

İstanbul halkının ulaşım ihtiyacını karşılayan bu proje; sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlar yeni nesil ulaşım projesi olarak öne çıkıyor.

Bisiklet yolu da bulunuyor

122 bin 550 metrekare alan vatandaşların yaya olarak kullanımına açıldı. Yayaların kullanımına açılan bu alan, spor yapmak isteyen vatandaşlar için ise ideal olacak.

7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları yine vatandaşların kullanımında olacak.

8 duraklı yeni metro hattı

Bir diğer proje ise Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı...

8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği ‘Bakırköy Kirazlı Metro Hattı'nın durakları şu şekilde:

Bakırköy, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı.

Birçok noktaya entegreli

Öte yandan hat, Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı Hattı ile, İncirli İstasyonunda, Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray ile, Bakırköy İstasyonunda, İdo Deniz Otobüsleri ile entegre edildi.

Seyahat süreleri

Bir diğer özelliği ise metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkanı sağlaması.

Hattın açılışı 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 17.00'da yapıldı.

İstanbul Havalimanı'na kolay ulaşım imkanı

Son olarak dün hizmete giren bir metro hattı da Arnavutköy-İstanbul Havalimanı...

14 kilometrelik yeni metro hattı, Arnavutköy’den İstanbul Havalimanı Hattı ile birlikte bu hattın devamı olan Halkalı-Kayaşehir-İstanbul Havalimanı Kesimi’nin tünelleri ile birlikte tamamlandı.

Böylelikle Arnavutköy’den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 8 dakikaya düşmüş oldu.

Diğer metro hatlarına entegreli olacak

Ayrıca hat, İstanbul Havalimanı’ndan diğer metro hatlarına da entegre olacak. Bu sayede Arnavutköy ile Göktürk arası 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.