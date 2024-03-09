Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul'a peş peşe yeni metro hatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bugün son incelemesini yaptığı Bakırköy-Kirazlı metro hattı, CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olan Bakırköy'ün trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman özel önem verdiği İstanbul'da, İBB'nin yetersiz kaldığı bölgelerde vatandaşların hizmetsiz kalmaması için Ulaştırma Bakanlığı gereken adımları atıyor.

İstanbul'a peş peşe yeni metro hatları kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni bir hat için geri sayıma geçti: Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı.

Yeni hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Mart'ta açılacak.

Bu hat ile dikkat çeken ayrıntılardan biri de ulaştığı nokta: Bakırköy.

Bilindiği üzere İstanbul'da CHP'nin en yüksek oy oranına sahip olduğu ilçelerden biri Bakırköy.

Yeni metro hattının yerel seçimlerde Bakırköy'de nasıl karşılık bulacağı merak konusu haline geldi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan son inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi metro hattında incelemelerde bulundu.

Türkiye genelinde de 371,9 kilometre planlama aşamasında projelerinin bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Yarın hizmete açacağımız Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı projesinin yanında İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. İstanbul’daki bu 3 projemizin toplam uzunluğu da 44,4 kilometre.

8,4 kilometre 7 istasyon

Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanın inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık.

Deniz otobüsü ile entegre kesintisiz ulaşım

Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı’da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy’e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Projemizi tamamlayarak, Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu’na, Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu’na, İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı’na, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı’na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz."

Ekonomik kazancımız 6,1 milyar dolar

"Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakikadır. Böylece; hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancını dikkate aldığımızda toplamda ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar civarında olacaktır."

Çalışmalar bunlarla sınırlı değil

Elbette bu çalışmalar burada kalmayacak. Yaptığımız çalışmalar İstanbul’un 1004 km metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Metro hatlarına ihtiyacımız var, yani yeraltına inmemiz lazım. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul’un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor

İstanbul'a peş peşe metrolar

İstanbul bu ay içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafında yapılan bir metro hattına daha kavuşacak.

Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattı mart ayı içerisinde açılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)