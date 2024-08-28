Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul'da yeni taksi taşımacılığı sistemine destek

İstanbul'da taksi ve taksici sorunu bitmiyor...
Yolcu almayan, fazla para isteyen ve yolcularla tartışan taksiciler, yapılan denetimlere rağmen düzelecek gibi de durmuyor...
Daha fazla para kazanmak isteyen taksiciler, bu uğurda da kuralları ihlal ediyor.
AK Parti, İstanbul'da bu sorunun çözümü için yeni bir adım attı.
TAKSİ SAYISI ARTIRILACAK
Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre hükümet, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor.
UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİNE GEÇİLECEK
Yasa teklifiyle ayrıca operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek..
Böylece taksiler Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dahil olarak, daha sıkı kontrol edilecek.
BAKAN URALOĞLU: ONAYLAYACAĞIZ
Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
İstanbul'da taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.
2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.
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