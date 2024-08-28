Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul'da yeni taksi taşımacılığı sistemine destek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını ve Bakanlık olarak destek vereceklerini açıkladı..

Haber Merkezi

İstanbul'da taksi ve taksici sorunu bitmiyor...

Yolcu almayan, fazla para isteyen ve yolcularla tartışan taksiciler, yapılan denetimlere rağmen düzelecek gibi de durmuyor...

Daha fazla para kazanmak isteyen taksiciler, bu uğurda da kuralları ihlal ediyor.

AK Parti, İstanbul'da bu sorunun çözümü için yeni bir adım attı.

TAKSİ SAYISI ARTIRILACAK

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre hükümet, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor.

UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Yasa teklifiyle ayrıca operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek..

Böylece taksiler Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ne dahil olarak, daha sıkı kontrol edilecek.

BAKAN URALOĞLU: ONAYLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

İstanbul'da taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: