Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Köprü ve otoyol ücretleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından bayram süresince ücretsiz yapıldı. Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz olacak. Uzun Trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı zaman kala, hazırlıklar tamamlanmaya başladı.

Kurban pazarları dolarken, vatandaşlar ise bayram havasına iyice girdi.

9 gün tatil olmasını da fırsat bilenler, tatil beldelerine ve memleketlerinen akın etmeye başladı.

Bayramda yollarda sorun yaşanmaması ve kaza olmamasına adına da önlemler alındı.

Bayramda alınan tedbirleri ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıkladı.

Bayramda kazaların önüne geçilmesi için tedbir aldıklarını söyleyen Uraloğlu, köprü ve otoyolların da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

"Köprü ve otoyollar ücretsiz olacak"

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vatandaşların mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle sahadayız. Kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Köprü ve otoyol ücretleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından bayram süresince ücretsiz yapıldı.



Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz olacak. Uzun Trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Sorumluluk ağımızdaki 69 bin kilometrelik yolda muhtemel olumsuzluklara karşı 1000 ekip 7/24 esasına göre görev yapacak.

Bilet fiyat artışlarına engel olunacak

Fahiş fiyat biletlerine geçit vermeyeceğiz. 81 ildeki yolcu terminallerinde yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik denetimleri sıklaştırmış durumdayız.

Vatandaşlara uyarı

Uykusuz ve yorgun olarak yola çıkılmamasını istiyoruz. Araçların lastik kontrolü gibi her türlü bakımlarını yaptırmış olsunlar.