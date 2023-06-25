Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Tahıl Koridoru'ndan 11 ayda 32 milyon ton tahıl taşındı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna limanlarında bekletilen tahılların ihracatı noktasında Türkiye devreye girdi ve kurulan tahıl koridoru ile dünya gıdaya erişim sağladı.

İHA

Savaş nedeni ile Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemiler dünyaya açılamadı. Afrika ülkeleri de dahil dünyada tahıla eşirim azaldı.

Türkiye bu aşamada devreye girerek, taraflarla temas kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Tahıl Koridoru" kuruldu.

Önemli bir tahıl üreticisi Ukrayna'nın üretimi böylelikle ihtiyaç sahipleriyle buluşmuş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan "Tahıl Koridoru" üzerinden taşınan tahıl miktarını paylaştı.

Bugüne kadar taşınan tahıl miktarı: 32 milyon 58 bin 685 ton

Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, 1 Ağustos 2022-20 Haziran 2023 tarihleri arasında taşınan tahıl miktarı 32 milyon 58 bin 685 ton oldu.

"Türkiye, en fazla tahılın taşındığı üçüncü ülke"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, koridorda taşınan tahıl ve taşımadaki Türkiye'nin payı hakkında verdiği bilgi şöyle:

Türkiye en fazla tahılın taşındığı üçüncü ülke oldu. 44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290’ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda, 13 tahıl ve tahıl ürünün çeşitleri; arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve bezelye bulunuyor.

"En fazla yük 7 milyon 662 bin 808 ton ile Çin’e gitti"

Türkiye limanlarına gelen miktar 3 milyon 659 bin ton. En fazla yük 7 milyon 662 bin 808 ton ile Çin’e gitmiştir. En fazla yük giden ülkeler ise Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu.

"Tahılın yüzde 12'si Afrika ülkelerine gitti"

Türkiye’nin sağladığı güvence ile açılan tahıl koridoru birçok ülkeye yarar sağladığını belirten ve taşınan toplam tahıl miktarının yüzde 12’sinin Afrika ülkelerine gittiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla kurulan ve devam sağlanan tahıl koridoru ile 3 milyon 978 bin 853 ton tahıl Afrika kıtasına taşındı. Böylece Türkiye’nin sağladığı güvence ile açılan tahıl koridoru birçok ülkeye yarar sağladı.

"Afrika ülkelerinin aldığı pay arttı"