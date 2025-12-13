Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da temaslarda bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İlk olarak valiliğe ziyaret gerçekleştiren ve burada Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Uraloğlu, Van Valiliği makamında protokol üyeleri ile bir süre görüştü.

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Kısa bir esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığına geçti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, terörsüz Türkiye yolunda hızlı adımlarla devam ettiklerini belirtti.

"VAN ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Bakan Uraloğlu, "Van’ın güçlü bir ticaret ruhu var. Vanlı kardeşlerimizin köklü bir tacirlik geleneği bulunuyor. Allah’ın izniyle Van çok daha iyi yerlere gelecek. İşsizlik azalacak, refah seviyesi yükselecek.

Buna yürekten inanıyorum. Elbette bugüne kadar güzel işler yaptık. İnşallah bundan sonra daha iyilerini yapacağız" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR KONUMU VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde Van ilinin önemli bir değerinin olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Biz Van’ımızdan benim memleketim olan Trabzon’dan, Hakkari’den Edirne’ye, Mersin’den Samsun’a, İzmir’den Antalya’ya kadar; bize oy versin ya da vermesin, herkesin hizmetinde kusur etmemeye gayret ediyoruz. Van’ın AK Partimizle ve Cumhurbaşkanımızla yeri her zaman kıymetlidir.

İnşallah Van’ı hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Van’ın Türkiye içinde çok güzel ve önemli bir konumu var. Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte, durmadan ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Allah-ü Teâlâ yolumuzu ve bahtımızı açık etsin" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra çevre yolu birinci etap bağlantı yolunun açılış programına katılmak üzere buradan ayrıldı.