Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Özel Haber

ULAŞTIRMA BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE ÖZEL YAYINI YOUTUBE'DA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ensonhaber YouTube kanalına konuk olarak Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk kez 2003 yılında Rize'de gördüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, sonrasında Kayseri'de bir açılış töreninde sohbet etme imkanları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutacağı korkuluğu sildiği görüntünün hatırlatılması üzerine konuşan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini bildiğim için onun işini kolaylaştırırımın tavrıydı o" dedi.

CUMHURBAŞKANI İLE ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı bir görüşmeyi anlatan Uraloğlu, "Yanına gittiğimde; nasılsınız Cumhurbaşkanım, iyi misiniz diye sordum. İyiyiz sağ olun, siz dedi... Biz de iyiyiz, biraz yoruluyoruz ama işimizi seviyoruz dedim. Yorulduğumuz zaman; size bakıyoruz, çok da çalışmadık deyip oradan yolumuza devam ediyoruz dedim. Gerçekten de böyle düşünüyorum. Mesai arkadaşlarıma da bunu söylüyorum.." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin girdiği tasarruf tedbirleri döneminde projelerin nasıl ilerlediğiyle ilgili de konuşan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Çok güzel projeleri hayata geçirdik. Bunları yapmamış olsaydık, Türkiye'de neler konuşurduk.. Gerçekten düşünmek bile istemiyorum.



Birazcık daha önceliklendirerek yolumuza devam etmemiz gerekir. Yani yüzde 70'lere gelen projeleri bir an önce yüklenip hizmete açalım. Böyle bir sınıflandırma yaptık. İşlerimizi durdurmadık, bu vesileyle önceliklendirdik.

KALKINMA YOLU PROJESİ

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri, hiç şüphesiz Kalkınma Yolu Projesi.

Abdulkadir Uraloğlu, bu proje hakkında da önemli bilgiler verdi:

"Çin'den kalkan bir gemi, Süveyş Kanalı'nda 35 günde Londra'ya gidebilmektedir.

Afrika'nın güneyinden Ümit Burnu'ndan dolaşanlar da var.

Kalkınma Yolu nedir? Basra Körfezi'nden, Irak'tan başlayıp Ovaköy'e gelip, Türkiye'den 2 bin 100 kilometrelik bir hatla Kapıkule'ye, Londra'ya uzayan bir hat. Sadece 25 gün.

Bir tarafta mevcut 35 ve 45 gün var.

Bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir güzergahı konuşuyoruz.

Basra Körfezi'nden hem demiryolunu hem karayolunu ülkemizin üzerinden Avrupa'ya açacak.

Bir anlamda da güvenlik projesi olacak.

İki kıta arasındaki demiryolu bağlantısı sadece Marmaray'dan.. O da günde 4-5 saatlik içerisinde 4 tane set geçirebiliyoruz. Çünkü bakımı var.. Bu bize asla yetmeyecek.

İKİ KITA ARASINDA YENİ DEMİRYOLU BAĞLANTISI

İleriyi görme adına, 2000'li yılların başında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü projelendirirken, 'buradan bir raylı sistem geçmeli' düşüncesiyle 4 gidiş, 4 geliş karayolu yaparken 1 gidiş 1 geliş de çift hatlı demiryolunu köprünün tam ortasında yerini bıraktık.

120 kilometrelik bir hatla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayıp, İstanbul Havalimanı'na, oradan da Halkalı'ya bir ringle ulaştıracağız.

İki kıtayı birbirine başlayacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarında ihalesini yapacağız.

HALK SORDU, BAKAN URALOĞLU CEVAPLADI

Ensonhaber ekipleri, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yapılacak yayın öncesi sokağa indi ve halktan sorular aldı.

Bakan Uraloğlu bu sorulara da net cevaplar verdi.

OTOYOL ÜCRETLERİ PAHALI DEĞİL

Otoyol ücretlerinden şikayet eden bir vatandaşın sorusuna yanıt veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Gerek dünya ve ülke şartlarına göre baktığımız zaman, pahalı olduğunu söylemek doğru değil. Otoyolların yapılma şartlarından bir tanesi; alternatifi olmadan paralı yol yapamazsınız. Bu anayasal haktır. Zorla geçiremezsiniz. Bu ücretli yolları yaparak kapasitenin önemli bir kısmını oraya alıyoruz."

"ŞEHİRLERARASI TRENLERDE NEDEN YER BULAMIYORUM"

Şehirlerarası tren yolculukları için yer bulamadığından şikayet eden bir kadının sözlerine de cevap veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu güzel bir talep.. Bizi teşvik eden bir talep. Bizim 30 civarında hızlı tren setimiz var. Ankara-Sivas ile de yoğunlaştık. 12 tren setine daha ihtiyacımız var. Onları aldığımızda bu talepleri karşılayacağız.."

KARADENİZ'E DEMİRYOLU MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu'na bir başka soru ise şöyle oldu: "Karadeniz Sahil Yolu'nun yanına tren yolu yapılır mı?"

Ankara'dan Samsun'a gidecek olan hızlı tren projesinin bitirildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Bakan Uraloğlu, "Samsun'dan çıkıp; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa.. Oradan da Sarp'a olan demiryolu projelendirilmesine başladık." şeklinde konuştu.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İSTANBUL'A 170 KM METRO YAPTI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İBB ile Ulaştırma Bakanlığı arasında herhangi bir sorun var mı?" sorusuna da cevap verdi:

"Özellikle şehiriçi yollar ve metro hatları tamamen büyükşehir belediyesinin sorumluluğundadır. Metroları konuşacak olursak.. Vatandaşımızın atfettiğinin o olduğunu anlıyorum. Burada bütün sorumluluk büyükşehir belediyesindedir.

Sonrasında bizim bakanlığa onaylatır.. Niye? Çünkü bir standartın sağlanması için bizim onaylamamız lazım. O görev bize ait.

Eğer büyükşehir belediyesi bunun bakanlık tarafından yapılmasını isterse, Cumhurbaşkanımız da uygun görürse biz bunu yaparız.

İstanbul'da bu anlamda yaklaşık 170 kilometre metro yaptık. Hepimiz işimizi doğru yapacağız."

SPOR BENİ RAHATLATIYOR

Düzenli olarak yaptığı yürüyüşleriyle bilinen Bakan Uraloğlu, bu konuda da samimi açıklamalar yaptı:

"Spor konusu beni rahatlatıyor. Fiziki ve ruhsal olarak ihtiyaç. Keşke her gün yapabilsem. O beni mutlu ediyor.."

ARABESK OLMAZSA OLMAZ

Müzik konusunda; biz 80'lerin delikanlısıyız. Arabesk; Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay olmazsa olmazımızdır.

Karadenizli olunca, kemençe türküler..

Şu orkestralar var ya.. Oradaki birliktelik bitirir beni.. Bir aykırı ses duymuyorsunuz. Saatlerce dinleyebilirim.. Beni çok etkiler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, röportajın son kısmında Ensonhaber editörlerinden gelen soruları da kısa kısa cevapladı.

ARABA KULLANMAYI SEVİYOR MU

"Köy yollarında öğrendim.. Araba kullanmayı seviyorum. Formula 1'de bir deneyimim oldu. Ankara Gölbaşı'nda ileri sürüş teknikleri dersi aldım.. Ama bakan olduktan sonra, bırakmıyorlar ki kullanayım..

ELEKTRİKLİ ARAÇ MI BENZİNLİ Mİ

Çevreci bir yaklaşımla mutlaka elektrikli. Ama benzinli aracın gaza basıp sesini duymak.. Gerçi elektrikliye de onu yaptılar..

DUBAİ ÇİKOLATASI MI HAMSİKÖY SÜTLACI MI

Trabzon çikolatası çıktı ya.. Hamsiköy sütlacını değişmem, çok net..

SABİHA GÖKÇEN NEDEN KALABALIK

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 35 milyon olan terminal kapasitesi doldu. Yeni terminal projesini bitirdik. Önümüzdeki seneye yetiştirmeye çalışıyoruz.

ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN

Ben bunu heralde bakan olarak görmeyeceğim. 10 yıl içerisinde 350 km/saat 80 dakikalık bir seyahatle Ankara-İstanbul arasını yapmış olacağız.

UÇAK BİLET FİYATLARI YÜKSEK DEĞİL Mİ

Taşıyıcılar diyor ki; yurt içinde zarar ediyoruz. Tavan fiyatı koyduk ona da uyuyorlar. Vatandaşımızın uçacağı şartları temin etmeye çalışıyoruz. Yurt dışı ile kıyaslanmayacak kadar ucuz olduğunu söyleyebilirim.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aslen Trabzonlu.

Trabzonspor konusundaki hassasiyetini de bilmeyen yok.

Biz de ona hatıra olarak takımın imzalı formasını hediye ettik sonrasında da kendisinden Trabzonspor'u dinlemek istedik.

GÜLDÜREN TRABZON ANISI

Bakan Uraloğlu, önce Trabzonspor'u sonrasında da gençlik döneminde yaşadığı bir anıyı anlattı:

"Trabzon'da bir önceki gün maç oynanmış olsun.. Sonucu bilmeden şehirde gezin. O maçın sonucunu anlarsınız. Şehirdeki insanların tavırlarından anlarsınız. Trabzon'da futbolu en az bilen, hoca kadar bilir.. Hatta yaş müsaitse futbolcu kadar oynarız. Böyle bir şehirde futbolda beklenti yüksek.. Bir Karadeniz fırtınası estirmiş..

Bir maça gitmiştim.. Takımlar maça çıktı.. Lise dönemlerindeyim o zaman. Önümüzdeki bir ağabeyimiz, hakeme başladı küfretmeye.. Ya abi daha başlamadı ki dedim.. 'O nasılsa hata yapacak, ben baştan görevimi yapayım' dedi.. Futbolda bunu çok istemiyoruz ama böyle bir hatıramı paylaşmış olayım.."