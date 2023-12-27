Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türklere müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin düzenleme yapıldığını belirterek, "120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. Düzenleme 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı.

Uraloğlu, elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Uraloğlu düzenlemenin detaylarını paylaştı

Bu cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıtlı olması gerektiğini anımsatan Uraloğlu, "Kayıt işlemleri ise ithalat ve imalat yoluyla firmalar tarafından toplu olarak veya yurt dışından yolcunun yanında getirilen cihazlar için bireysel yolla olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların 120 gün süreyle kayıtsız kullanım izni bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kayıt altına alınmayan cihazların IMEI numaralarının ilgili mevzuatla belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantılarının kesildiğini hatırlattı.

Yurt dışındaki Türklerin mağduriyetleri gideriliyor

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin yaşadığı mağduriyetleri çeşitli kanallardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilettiğini anlatan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan 'Kurul Kararı' ile düzenleme yapıldı." diye konuştu.

Uraloğlu, mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını bunlardan bir tanesinin de yurt dışından getirilen mobil cihazları kayıt altına alınması olduğunu söyledi.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Kayıt altına alınacak mobil cihazlara ilişkin yapılan çalışmalara değinen Uraloğlu, şunları söyledi: