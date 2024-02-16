Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: 51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yapılan çalışmalar neticesinde deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir" denildi.

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ensonhaber.com

Dün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı.

Sabah 06.32'de acil durum sinyali veren ve 07.12'de sinyali kesilen gemideki 6 mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Bir yandan hava şartlarıyla mücadele eden ekipler, diğer yandan yapılan ilk aramada içi boş bir can salı buldu.

Yer tespiti yapıldı

Aramalar devam ederken yapılan sonar taramalarında, Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metrede deniz tabanındaki görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntülerle tespit edilen gemiye ulaşmak için çalışmalar sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dalış gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün batığa dalış faaliyeti gerçekleştirileceği aktarıldı.

Ayrıca bakanlık, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerinin devam edeceğini de duyurdu.

"İçi boş bir can salı ve bir adet can simidi tespit edilmiştir"

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Bu sabah yerel saat 06.30 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik Limanına seyir halinde bulunan 69,1 metre uzunluğundaki ve 1150 ton dolamit madeni (partikül boyutunda) yüklü Batuhan A isimli gemi, Mudanya açıklarında İmralı Adasının güney batısında karaya 5,3 deniz mili (10 km) mesafede uydu yardımlı sistemden acil durum sinyali alınmıştır. Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de altı kişilik personel arasında yer almaktadır.



Gemi ile Türk Radyo arasında 06.28’de gerçekleştirilen telsiz görüşmesi ve Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezince (AAKKM) Cospas Sarsat Sisteminden 06.32’de alınan acil durum (EPIRB) sinyali sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır.



Bölgeye ilk olarak ulaşan TCSG 313, KEGM 4 ve KEGM 6 botlarınca gemiye dair bir iz bulunamamakla birlikte içi boş bir can salı ve bir adet can simidi tespit edilmiştir.



Olayın olduğu bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2.5 m dalga boyu 35 km/s rüzgar hızı) hava olduğu bilgisi meteorolojik kaynaklardan edinilmiştir.

Çok sayıda gemi arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor