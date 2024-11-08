Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Antalya ile Rize arasında direkt uçuşlar başladı

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sevindiren haberi paylaştı.

Bakanlık, Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na direkt uçuşların başladığını bildirerek kış sezonu boyunca uçuşların pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirileceğini bildirdi.

151 YOLCUSUYLA HAVALİMANINA İNDİ

Ayrıca, uçuşların ilk seferinin bu sabah gerçekleştirildiği de paylaşıldı.

Antalya’dan 151 yolcusuyla saat 8.30‘da kalkan uçak, saat 10.30’da Rize-Artvin Havalimanı'na indi.

Uçak burada su takı ile karşılandı.

"TURİZME ÇOK ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR DA SAĞLAYACAK"

Direkt uçuşların çok iyi olduğunu söyleyen yolcu Mehmet Okumuş, şu açıklamalarda bulundu:

Antalya sadece Türkiye'de değil dünyada önemli bir turizm destinasyonu. Bir iş için Antalya'ya gitmiştim. Bugün de uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmasına rağmen uçak doluydu. Uçakta yabancı yolcular vardı. Bu çok önemli bir olay. Bu yöremize çok büyük bir canlılık getirecek. Turizme çok çok önemli katkılar da sağlayacak.

"DİREKT UÇUŞ OLMASINI GÖRÜR GÖRMEZ BİLET ALDIM"

Çocuklarıyla memleketine daha rahat ve kısa sürede geldiğini aktaran Esra Karaaslan da, "Uçaktan inerken alkışlar falan oldu. Alanya'da yaşıyorum. Memlekete gelmek için Alanya'dan Antalya'ya gidiyorum. Oradan İstanbul'a oradan da aktarmalı Rize'ye geliyorduk. Daha önce uçakla 6-7 saate geliyordum. Şimdi 1,5 saate geldim. Çok güzeldi. Bu uçuşların devamını istiyoruz. Direkt uçuş olmasını görür görmez bilet aldım. O yüzden bayağı heyecanlıydık." ifadesinde bulundu.