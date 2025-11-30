Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz'de hareketli dakikalar yaşandı...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski limanına seyreden 274 metre uzunluğundaki KAIROS isimli tankerde meydana gelen patlama sonrası yangın çıkmıştı.

KAIROS GEMİSİNDEKİ 25 DENİZCİ KURTARILDI

Ayrıca Karadeniz'de, Kastamonu açıklarında VIRAT isimli bir başka tankerin de isabet aldığını belirterek yardım talebinde bulunduğu açıklanmıştı.

KAIROS isimli tankerde bulunan 25 kişilik mürettebat sağ salim kurtarılmıştı.

VIRAT isimli tankerde bulunan 20 personelin durumunun da iyi olduğu bildirilmişti.

ABDULKADİR URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz’deki olaylarla ilgili, VIRAT adlı gemide kaptanın 'drone saldırısı' ihbarı yaptığını belirtmişti.

Olayların Türkiye kara sularında değil, münhasır ekonomik bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Deniz trafiğinin ve güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız. Benzer olayların yeniden yaşanmaması için tüm muhataplarla temas halindeyiz." demişti.

BAKANLIK SON DURUMU PAYLAŞTI: "YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ"

KAIROS isimli gemide süren yangına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir son dakika açıklaması yaptı.

Bakanlık, "Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür." dedi.