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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FSM Köprüsü açıklaması

    Askı halatlarının değiştirilmesi çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, çalışmaların ayda 5 gece, toplam 75 günde tamamlanacağı, bu sürede köprünün tamamen trafiğe kapatılmayacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 15:57
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FSM Köprüsü açıklaması

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

    "FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şeridi kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ndan FSM Köprüsü açıklaması #1

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ndan FSM Köprüsü açıklaması #2

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