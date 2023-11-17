Ülke geneli için yağış ve fırtına uyarısı: Yarına dikkat Ülke genelinde yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 55 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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Türkiye kavurucu bir yazın ardından kış mevsimini bekliyor...

Yurtta birçok noktada sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kapsamda yeni bir açıklama yaptı.

İki bölge dışında yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz dışında kalan bölgelerin tamamında yağış etkili olacak.

Rüzgarın, yurdun büyük bölümünde fırtına yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Karla karışık yağmur geliyor

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara'nın batısında çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

Rüzgarın, Marmara ve Ege'de kuzeydoğu yönlerden (50-80 km/saat), Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden (60-80 km/saat) kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu'nün doğusunda ise güneydoğu yönlerden fırtına yer yer çok kuvvetli (hamlesi 110 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

'Turuncu kod' verilen iller

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman ve Yalova için 'turuncu',

'Sarı kod' verilen iller

Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye için 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Yarın günün en yüksek sıcaklık değeri Ankara'da 15, Samsun'da 20, İstanbul'da 16, İzmir'de 18, Antalya'da 23, Mersin'de 21 derece civarında seyredecek.