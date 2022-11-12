Ülke genelinde 'çök-kapan-tutun' tatbikatı

Ülke genelinde saat 18.57 itibariyle ilk kez "çök-kapan-tutun" tatbikatı uygulanıyor.

Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak "çök-kapan-tutun" tatbikatı saat 18.57 itibariyle gerçekleştiriliyor.

1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan olan bu tatbikat, herkes için büyük önem arz ediyor.

Deprem bölgesi olan ülkemizde herkesin, deprem anında neler yapılması gerektiğini bilmesi gerekiyor.

"AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, açıklamasında detayları da bir bir anlatmıştı.

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tatbikat anında neler yapıldı

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çöküldü.

Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanıldı, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korundu.

Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenildi.