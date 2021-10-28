Ülke genelinde denetim: 548 okul servis aracı trafikten men edildi

'Güvenli Eğitim Uygulaması' kapsamında, 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı; 548 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Güvenli Eğitim Uygulaması" gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak 12 bin 489 karma ekip ile 42 bin 420 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığı uygulamalarda, okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, umuma açık iş yerleri, okul servis araçları ve personelinin denetlendi.

2 BİN 667 SERVİSE CEZA

Uygulamada 57 bin 598 okul servis aracı denetlendi.

"Emniyet Kemeri Takmamak", "Araç Muayenesi Yaptırmamak", "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle toplamda 2 bin 667 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

548 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Eksikliği tespit edilen 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün de belgesi geri alındı.

ARANAN 619 KİŞİ YAKALANDI

24 bin 784 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 318 umuma açık yerler (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler gibi), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 50 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 4 FETÖ/PDY, 18 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 40 yaralama, 23 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 20 tehdit, 11 hakaret, 341 yoklama kaçağı-bakaya ve 128 diğer suçlardan olmak üzere toplam 618 aranan şüpheli yakalandı, 19 kayıp çocuk bulundu.