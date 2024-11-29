Ülke genelinde Kalkan-32 Operasyonu: 55 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, güvenlik güçleri huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde düzenledikleri Kalkan-32 operasyonlarında önemli bir başarıya imza attı.

Operasyonlar kapsamında, 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.626 düzensiz göçmen yakalandı.

BİN 626 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülke genelinde dün düzenlenen “KALKAN-32” operasyonlarında 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam:

- 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve

- 1.626 düzensiz göçmen yakalandı.



2024 yılının ilk 10 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik; 6 bin 339 operasyon yaptık ve bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.



Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.



Ülke genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek



- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 402 bin 330 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.



Yapılan denetimlerde;

- 29 bin 29 personel,

- 9 bin 180 ekip ile

- 5 bin 932 noktada;



- 4 bin 840 metruk bina,

- 8 bin 213 umuma açık yer,

- 487 terminal ve

- 2 bin 572 diğer yerler

olmak üzere toplam 16 bin 112 yer kontrol edildi.



Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.