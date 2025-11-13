Ülke genelinde sağanak yağış hakim: Sıcaklıklar düşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17 derece.

İzmir: Parçalı bulutlu 21 derece.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17 derece.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 26 derece.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 23 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 derece.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20 derece.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

13 Kasım Perşembe:

14 Kasım Cuma:

15 Kasım Cumartesi:

16 Kasım Pazar:

17 Kasım Pazartesi: