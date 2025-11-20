Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde: Batıya yağış geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin hafif üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın sıcaklıklar hakim olacak.

Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken Ege kıyıları ve Marmara'nın bazı kesimlerinde, hafif sağanak yağış ihtimali var.

BULUTLU BİR HAVA HAKİM OLACAK: YER YER SİS BEKLENİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde iç ve kuzey bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Kıyı Ege ile Edirne çevresinde sağanak yağış beklenirken, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4-18 derece, güneyde ise 10-22 derece arasında değişecek.

Marmara Bölgesi: Parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. İstanbul için en düşük sıcaklık 10 ve en yüksek 16 derece olacak.

Edirne ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor.

Ege Bölgesi: Kıyı kesimlerde sağanak yağışlı, iç kesimler az bulutlu. İzmir'de en düşük sıcaklık 12 ve en yüksek 19 derece olacak.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Antalya'da en düşük sıcaklık 15 en yüksek 23 derece olacak.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu, yer yer sisli. Ankara'da en düşük sıcaklık 4 ve en yüksek 17 derece olacak.

Karadeniz Bölgesi: Batısı yağışlı, doğusu açık. Trabzon'da en düşük sıcaklık 13 derece ve en düşük 20 derece olacak.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu, yüksek kesimlerde soğuk. Erzurum'da sıcaklık en düşük -2 derece ve en yüksek 10 derece; Adana'da en düşük sıcaklık 14 ve en yüksek 24 derece olacak.

TÜRKİYE HAFTAYA YAĞMURLA BAŞLAYACAK

Cuma günü hava biraz ısınırken, yağışlar Ege'de sınırlı kalacak.

Hafta sonuna doğru, cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor; iç ve güney bölgelerde sıcaklıklar 25 dereceye yükselecek.

Pazar günü parçalı bulutlu hava artarken, Pazartesi günü ise batı kesimlerde bulutlanma ve hafif yağış ihtimali yükselecek, sıcaklıklar 20 dereceye gerileyecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

20 Kasım Perşembe:

21 Kasım Cuma:

22 Kasım Cumartesi:

23 Kasım Pazar:

24 Kasım Pazartesi: