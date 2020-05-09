Ülke TV ve Kanal 7'den Sevda Noyan özrü

Sevda Noyan'ın canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından Ülke TV ve Kanal 7 izleyicilerinden özür diledi.

Esra Elönü'nün Ülke TV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan Sevda Noyan, yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

15 TEMMUZ KURSAĞIMIZDA KALDI

Darbe söylentileri üzerine konuşan Sevda Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk...

BİZİM AİLE 50 KİŞİYİ GÖTÜRÜR

Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür.

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ÇOK DONANIMLIYIZ

Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim.

BİZİM SİTEDE 3-5 VAR, BENİM LİSTEM HAZIR

Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır." ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler tepkileri de beraberinde getirdi.,

ÜLKE TV VE KANAL 7 ÖZÜR DİLEDİ

Kamuoyunun gündemine oturan tehdit dolu sözlerin ardından Ülke TV ve Kanal 7 açıklama yaptı ve herkesten özür diledi.

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan “darbe söylentileri” üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.

SÖYLEMLERİ ASLA TASVİP ETMİYORUZ

Sevda Noyan’ın “darbe ve darbecileri” eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz.

ÖZÜR DİLERİZ

Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz"