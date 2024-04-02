Ülkede bir ilki gerçekleştiren Suudi Arabistanlı güzel, Kainat Güzeli olmak için yarışacak Malezya'da düzenlenen güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışan Suudi model Rumi Al-Qahtani, şimdi de kainat güzelliğine aday oldu.

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ensonhaber.com

Suudi Arabistan, geçtiğimiz aylarda bir ilkle gündeme geldi.

Kraliyet'in uyguladığı baskılarla bilinen ülkede Veliaht Prens Selman, yeniliklere yol açtı.

Böylelikle radikal İslam yumuşayarak ılımlı İslam'a döndü.

Güzellik yarışmasına katıldı

Bunun bir örneği de ilk kez bir kadının güzellik yarışmasına katılması oldu.

27 yaşındaki Riyad doğumlu model ve içerik üreticisi Rumy Alqahtani, Suudi Arabistan tarihinde ilk kez Miss Universe 2024'e katılan isim olarak hafızalarda yer ediniyor.

Bu kez kainat güzelliğine aday

Şimdi ise sırada bir başka yarışma var.

Yarışmada derece alamayan model, bu kez Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılmaya hazırlanıyor.

"Onur duyuyorum"

Miss Universe, 28 Eylül'de Meksika'da gerçekleşecek.

Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kâinat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor." dedi.

Paylaşımlarına yoğun ilgi

Suudi modelin sosyal medyada 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Hesabında sık sık kombinlerine, yarışma deneyimine yer veriyor ve her biri beğeni yağmuruna tutuluyor.