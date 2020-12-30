Ülkelerin korona aşısına yaklaşımı

Uluslararası bir araştırma şirketi, korona aşısına karşı olumlu yaklaşımı ölçmek için anket düzenledi. Çeşitli ülkelerden ankete katılan katılımcıların çoğu, aşıya karşı olumlu görüş bildirdi.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi.

On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler, ürettikleri aşıları piyasaya sürmeye başladı.

Aşının bulunması sonrası ise olmalı mı olmamalı mı tartışmaları da alevlendi.

Ipsos Global Advisor Enstitüsü'nün yaptırdığı uluslararası anket, çeşitli ülkelerde vatandaşların koronavirüs aşısı olmak isteyip istemediklerini mercek altına aldı.

Anket kapsamında 17-20 Aralık arasında, 11 ülkede 13 bin 500 kişiyle görüşüldü.

AŞIYA YAPTIRMAYA OLUMLU BAKANLARIN ORANI ŞU ŞEKİLDE;

Çinlilerin yüzde 80'i

Amerikalıların yüzde 69'u

Almanların yüzde 65'i

Japonların yüzde 60'ı

İtalyan ve İspanyolların yüzde 62'si

İngilizlerin yüzde 77'si

Rusların yüzde 43'ü

Brezilyalıların yüzde 78'i

Fransızların yüzde 40'ı

Güney Afrika yüzde 53

NEDEN AŞI YAPTIRMAK İSTEMİYORLAR

Anket sonuçlarına göre, aşı olmaya sıcak bakılmamasının en önemli nedeni, olası yan etkilerden duyulan endişe. İkinci nedenin ise aşının etkili olup olmadığına ilişkin şüpheler olduğu tespit edildi. Üçüncü bir neden olarak katılımcılar, hastalığın tehdidi altında bulunmadıklarına ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Dördüncü neden olarak ise, genel aşı karşıtlığı kaydedildi. Aşı karşıtlığı yanıtı, en çok Fransa, Rusya ve Güney Afrika'da ifade edildi.

TÜRKİYE'DE AŞIYA OLUM YAKLIŞIM YÜZDE 52

Optimar Araştırma da konu ile ilgili Türkiye'nin nabzını tuttu.

2 bin 253 kişi ile 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 52,4'ü aşı olmaya olumlu bakarken yüzde 39,2'si uzun dönem etkilerini görmeden olmayacağını ve yüzde 8,4'ü aşıya karşı olduğunu ifade etti.