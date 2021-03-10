Ülkelerin nükleer reaktör sayıları ve üretim kapasiteleri

Dünya genelinde toplam 443 reaktörle, elektrik üretiminin yüzde 10'u karşılanırken, bu kulvarda başı 94 nükleer reaktörle ABD ve 56 reaktörle Fransa çekiyor.

Enerji, modern tarihin en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor.

Bu büyük ihtiyacı karşılamak adına ise enerji arz güvenliği açısından güvenilir kaynaklara yönelim sürüyor.

Bu kapsamda dünyanın birçok ülkesi nükleer enerji kaynaklarını artırıyor.

443 NÜKLEER REAKTÖR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Nükleer Birliği ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada 33 ülkede faaliyet gösteren 443 nükleer reaktörün toplam kurulu gücü yaklaşık 400 bin megavat seviyesinde bulunuyor.

İLK SIRADA ABD VE FRANSA

ABD, faaliyetteki yaklaşık 96 bin 553 megavat kurulu güce sahip 94 nükleer reaktörüyle ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 61 bin 370 megavat kapasiteli 56 reaktörle Fransa takip ediyor.

Bu ülkeleri 47 bin 498 megavat kapasitesindeki 49 reaktörle Çin izlerken, 28 bin 578 megavatlık 38 reaktörle Rusya, 31 bin 679 megavatlık 33 nükleer reaktörle Japonya ve 23 bin 150 megavatlık 24 reaktörle Güney Kore en yüksek nükleer enerji kapasitesine sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyada artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında ikincil en düşük karbonlu kaynak olarak nükleer enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji arz güvenliğinin garantisi açısından önemli rol oynuyor.

FRANSA'NIN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 70'İ

Fransa elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini, Slovakya ve Ukrayna yüzde 54'ünü, Macaristan yüzde 49'unu, Belçika ise yüzde 47'sini nükleer enerjiden karşılıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde 2019 sonu itibarıyla nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 24,6 olarak hesaplanırken, ABD'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'si nükleer enerjiden sağlanıyor.

PETROL ZENGİNİ ÜLKELER DE NÜKLEER ENERJİ KULLANIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, geçen yıl dünyada yaklaşık 8 bin megavat nükleer enerji kapasitesi devreye alınırken, Belarus ve petrol zengini ülkeler arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk nükleer santraller geçen yıl faaliyete başladı.

Bu dönemde, Çin ve Rusya'da da yeni nükleer santraller devreye alındı.

Dünya genelinde yaklaşık 53 bin megavatlık nükleer enerji santralinin inşası devam ederken, toplam 69 bin megavatlık nükleer enerji yatırım planı bulunuyor.

Çin, 5 yılda 20 bin megavatın üzerinde nükleer enerji kapasitesi oluşturma hedefiyle kapasite artışında ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, nükleer enerjinin elektrik üretimindeki yüzde 10'luk payının 2030'da yüzde 15'e ulaşacağı öngörülüyor.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji kaynağı olarak görülen nükleer enerjinin dünyadaki toplam kurulu gücünün ise 2030'da 500 bin megavatı aşması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER GİRİŞİMLERİ

Türkiye'nin dünyadaki en önemli elektrik üretim kaynaklarından biri haline gelen nükleer enerji santralleriyle ilgili çalışmaları 60 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Ülkenin nükleer enerji alanında bir ilk olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) hükümetler arası anlaşması 2010 yılında imzalandı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasındaki Akkuyu NGS'de her biri 1200 megavat kapasiteli birinci reaktörün temeli Nisan 2018'de, ikinci reaktörün temeli ise Nisan 2020'de atıldı.

Geçen yıl kasımda inşaat lisansı verilen 1200 megavatlık üçüncü reaktörün temeli ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı.

Başvurusu mayısta yapılan dördüncü reaktörün inşaat lisansının ise bu yıl içinde alınması bekleniyor.

Santralin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedeflenirken, kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

İŞTE ÜLKELERİN SAHİP OLDUKLARI NÜKLEER REAKTÖR SAYILARI

FRANSA

Nükleer Reaktör Sayısı 56

Kurulu Gücü 61. 370 MW

Üretilen Enerji (yüzde)76,18

ALMANYA

Nükleer Reaktör Sayısı 17

Kurulu Gücü 20.470 MW

Üretilen Enerji (yüzde)28,82

ARJANTİN

Nükleer Reaktör Sayısı 2

Kurulu Gücü 935 MW

Üretilen Enerji (yüzde)6,18

BELÇİKA

Nükleer Reaktör Sayısı 7

Kurulu Gücü 5.824 MW

Üretilen Enerji (yüzde)53,76

BREZİLYA

Nükleer Reaktör Sayısı 2



Kurulu Gücü 1.766 MW

Üretilen Enerji (yüzde)3,12

BULGARİSTAN

Nükleer Reaktör Sayısı 2

Kurulu Gücü 1.906 MW

Üretilen Enerji (yüzde)32,92

KANADA

Nükleer Reaktör Sayısı 18

Kurulu Gücü 12.577 MW

Üretilen Enerji (yüzde)14,80

ÇİN

Nükleer Reaktör Sayısı 49

Kurulu Gücü 47. 498 MW

Üretilen Enerji (yüzde)2,15

ÇEK CUMHURİYETİ

Nükleer Reaktör Sayısı 6

Kurulu Gücü 3.634 MW

Üretilen Enerji (yüzde)32,45

MACARİSTAN

Nükleer Reaktör Sayısı 4

Kurulu Gücü 1.859 MW

Üretilen Enerji (yüzde)37,15

İNGİLTERE

Nükleer Reaktör Sayısı 19

Kurulu Gücü 10.097 MW

Üretilen Enerji (yüzde) 13,45

ABD

Nükleer Reaktör Sayısı 94

Kurulu Gücü 96 bin 553 MW

Üretilen Enerji (yüzde) 19,66

ERMENİSTAN

Nükleer Reaktör Sayısı 1

Kurulu Gücü 376 MW

Üretilen Enerji (yüzde)39,35

RUSYA

Nükleer Reaktör Sayısı: 38

Kurulu Gücü 28 bin 578 MW

JAPONYA

Nükleer Reaktör Sayısı 33



Kurulu Gücü 31 bin 679 MW