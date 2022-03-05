Ülkelerin nükleer silah sayıları

Dünyanın son günlerdeki gündemi "nükleer savaş" ihtimali. Rusya, ABD ve Çin başta olmak üzere toplam 9 ülkenin sahip olduğu nükleer silah sayısı da ortaya çıktı.

Nükleer silahlar, uluslararası ilişkilerde yine tartışma konusu halinde...

Rusya Ukrayna savaşı, nükleer silah tehdidini yeniden gün yüzüne çıkardı.

Nükleer silahların kullanması ihtimali, ikinci bir Çernobil senaryosu olabilir korkusuyla dünyayı endişelendirmiş durumda.

Nükleer silahlar neredeyse 80 yıldır var ve birçok ülke bu silahları ulusal güvenliklerini güvence altına alan "caydırıcı" bir tehdit olarak görülüyor.

Dünyada nükleer silaha sahip olduğu bilinen 9 ülke bulunuyor:Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, ABD ve İngiltere.

Öte yandan, Çin, Fransa, Rusya, ABD ve İngiltere Nükleer Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Anlaşması'nı (NPT) imzalayan 191 ülke arasında.

Hangi ülkenin ne kadar nükleer başlığa sahip olduğu da ortaya çıktı.

EN FAZLA NÜKLEER SİLAH RUSYA'DA

Rusya, dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.

Rus ordusunun, Ukrayna savaşı nedeniyle Başkan Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 257 başlık bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD İKİNCİ SIRADA

Rusya'yı takiben ABD ikinci en fazla nükleer silaha sahip ülke.

Amerikan ordusunun envanterinde 5 bin 600 nükleer başlık olduğu biliniyor.

ÜÇÜNCÜLÜK ÇİN'DE

Çin'in ise uzun menzilli kıtalararası ve menzilli 13 bin kilometreye ulaşan balistik füzelerden olmak üzere 350 nükleer silaha sahip olduğu belirtiliyor

FRANSA'NIN NÜKLEER SAYISI

Çin'den sonra en fazla nükleer silah bulunduran ülke ise Fransa.

Fransa, 1950'lerin sonunda nükleer silah üretti ve ilk bombayı 1960'ta test etti.

Ülke envanterinde yaklaşık 290 nükleer silah bulunuyor.

İNGİLTERE 290 NÜKLEERE SAHİP

1952 ila 1991 yılları arasında İngiltere 45 nükleer silah test etti.

İngiliz Stratejik Savunma Belgesi, ulusal güvenliğin nihai garantisi olduğu gerekçesiyle İngiltere'nin nükleer silahlara sahip olmaya devam etmesini tavsiye ediyor.

Birleşik Krallık, 225 adet nükleer başlıkla hazırda bekliyor.

PAKİSTAN

Son yıllarda Pakistan, nükleer gücü hem askeri hem de sivil amaçlı kullanmasına olanak sağlayacak teknolojiye ulaşmaya çalıştı.

Son verilere göre, ülkenin elinde 165 adet nükleer başlık mecvut.

HİNDİSTAN

Pakistan'ı takiben ise Hindistan geliyor.

Hindistan sivil amaçlı nükleer enerji programında Rusya'dan yardım alıyor. Envanterinde ise 160 silah bulunuyor.

İSRAİL

İsrail dünyadaki ciddi nükleer silah gücü olan ülkeler arasında olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in elindeki nükleer silahların 30'a yakınının savaş uçaklarınca taşınan güdümsüz bomba şeklinde olduğu, 60'a yakınının ise orta menzilli balistik füzeyle taşınan başlıktan oluştuğu tahmin ediliyor.

KUZEY KORE

Nükleer silahlara ilgisiyle tanınan Kuzey Kore envanterinde ise yaklaşık 45 adet nükleer başlık bulunuyor.