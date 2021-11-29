Meteoroloji'nin yaptığı uyarıyla birlikte lodos etkisini sürdürürken, kıyı kesimlerinde asırlık çınar ağaçları devrildi, çatılar uçtu, tekneler battı. Vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Türkiye'nin denize kıyısının olduğu bölgelerde şiddetli lodos, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Başta İstanbul, Balıkesir, Muğla, Çanakkale gibi kentlerde oldukça şiddetli geçen lodosta ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, tekneler alabora oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın 70 ile 100 km/sa hızınca güney ve güney batı yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini açıkladı.

FIRTINA UYARISI

Vatandaşlar çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Ülkenin kıyı kesimleri, lodos etkisinde kaldı VİDEO



ÇANAKKELE'DE ŞİDDET ARTACAK

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, öğleden sonra lodosun şiddetini arttıracağı bildirildi.

KOCAELİ'DE YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Kocaeli'de de dün öğle saatlerinde başlayan lodos, etkisini sürdürdü. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar sebebiyle yürümekte güçlük çekti.

İSTANBUL, LODOSLA BİRLİKTE ÇAMUR YAĞMURUNA DA TUTULDU

İstanbul'da etkili olan lodosun yanı sıra dün gece yağan çamur da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sabah araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, çamurla kaplı araçlarını görünce şok oldu. Bu durumdan dert yanan bir vatandaş ise, "Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık." diye konuştu.

BALIKESİR'DE 4 TEKNE ALABORA OLDU

Balıkesir'de fırtına özellikle küçük balıkçı teknelerinin bağlı olduğu Aliçetinkaya Mahallesi Armutçuk Sahili ve Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan Türkiye’nin ilk boğaz köprüsünün bulunduğu sahilde etkili oldu.

Bu iki bölgede etkili olan fırtına sebebiyle 4 balıkçı teknesi alabora olup battı.

BURSA'DA LODOS, SİMİTÇİ TEZGAHINI DEVİRDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde 56 yaşındaki Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei'nin de aracı devrildi.

TEZGAHI LODOSA DAYANMADI

70 kilometre hıza ulaşan lodosla mücadele veren simitçinin, aracının çatısı uçtu ve devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi ise ağır yaralandı.

ASIRLIK ÇINAR AĞACI LODOSA DAYANAMADI

Bursa'daki şiddetli lodos ve fırtınadan etkilenen bir diğer unsur da 270 yıllık çınar ağacı oldu.

Yaklaşık 270 yıllık olan çınar ağacı, sabah saat 07:00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Dev gövdesi bulunan çınar ağacı, kısmen yolu kapattı. Ağacın devrilmesi, büyük üzüntüye neden oldu.

TEKİRDAĞ'DA DALGALAR 10 METREYİ GÖRDÜ

Lodos fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Fırtına ile birlikte boyu 10 metreye kadar erişen dev dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil alan yer yer suların altında kaldı.

FIRTINA HIZI 90 KİLOMETREYE YAKLAŞIYOR

Balıkesir'de gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 90 kilometreye yaklaşıyor.

Dev dalgaların boyu 5 metreyi buluyor. Sahil şeridi çoğu bölgede deniz sularının altında kalırken deniz evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Oluşan dev dalgalar 3 katlı evlerin çatılarını aşarak arka sokaklara kadar etkili oluyor.

TRAMVAY UÇAN ÇATININ ALTINDA KALDI

Bursa'da zaman zaman saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi.

Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, şehir için ulaşımı sağlayan tramvay uçan çatının altında kaldı. Lodos özellikle merkez Osmangazi ilçesinin yanı sıra şehrin doğusunda Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili oluyor.

BODRUM'DA YAT SAHİPLERİ UYARILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lodos nedeniyle dev dalgalar sahilleri dövdü. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı.

Balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılar yapıldı.

