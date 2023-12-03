Ülker ailesine Japon gelin: Fatih Ülker evlendi Murat Ülker’in 23 yaşındaki oğlu Fatih Ülker ve Ayako Takasu, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

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Ülker ailesinin mutlu günü…

2000 yılında Murat ve Betül Ülker çiftinin ikiz bebeklerinden biri olarak dünyaya gelen Fatih Ülker, geçtiğimiz yıl You An Li ve Toshio Takasu çiftinin kızı Ayako Takasu ile nişanlanmıştı.

Ülker ailesine Japon gelin geldi

Murat Ülker’in 23 yaşındaki oğlu Fatih Ülker ve Ayako Takasu dün akşam düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Tören, Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapıldı.

Çok sayıda tanınmış isim katıldı

Törene törene aile büyüklerinin yanı sıra siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da birçok tanınmış sima katıldı.

Murat Ülker’in büyük oğlu Yahya Ülker ise, 2018 yılında Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti.