İHA

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşından ardından, 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı ve ülkede yeni bir döneme girildi.

Bu süreçte ülke dışındaki Suriyeliler, özellikle de Türkiye'dekiler dönüşe geçti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, umutla ülkelerine dönüyorlar.

"KİMSE KEYFİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELMEDİ"

2015 yılında Türkiye'ye 3 kişi gelip, 9 yıl sonra 7 kişilik ailesiyle ülkesine dönen Tarık Muhammed, veda ederken ülkesinin geleceği hakkında beklentilerini anlattı.

Muhammed şöyle konuştu:

“Ben Suriye'den 2015 yılında geldim ve Elazığ'da yaşıyordum. Benim aile önceden 3 kişiydik şimdi ise 7 kişiyiz. 9 yıldır Elazığ'da yaşadım. Ülkemize döneceğiz. Kimse keyfi için Türkiye'ye gelmedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkın çok teşekkür ederim. Esad zalimdi ve her zalimin sonu var. Haberlerde herkes Esad'ı ve hapishaneyi gördü.

Her insan dışarda kral gibi yaşasa da vatanını özlüyor ve rahatsız oluyor. Ben Halep'te yaşayacaktım ama evimiz hasar aldı ve kimse evde duramaz.

"ŞERA SURİYE'Yİ AVRUPA GİBİ YAPACAK"

Anne, baba, kardeş hepsi İdlib'te herkesi oraya götüreceğim. Türk milletinin iyisine çok teşekkür ederim ve Allah razı olsun. Her ülkenin iyisi ve kötüsü var.

Ben Suriye'de ziraat işi yapıyordum şimdi Türkiye'de ise hem ziraat işi ve hem de kaynakçılık işi yapıyorum. Bizim ev kiraydı ve arabamız yoktu. Suriye inşallah eski günlerine dönecek. Ahmed eş-Şera, Suriye'yi Avrupa gibi yapacak.” ifadelerini kullandı.