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DHA

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönüşler sürüyor.

Özellikle Türkiye'de yaşayanlar, büyük bir heyecan içinde geri dönüş için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelip, burada işlemlerini yaptırıyor.

İŞLEMLERİNİ YAPTIRAN ÜLKESİNE GEÇİYOR

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini aldıkları Cilvegözü'nde konuşlandırılan Göç İdaresi mobil hizmet araçlarında görevliler ile jandarma ekipleri, Suriyelilerin taşımakta zorlandıklarını eşyalar için destek olurken, STK'lar da ülkelerine dönenlere yardımcı oluyor.

İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, beraberlerinde getirdikleri yaşam malzemeleriyle birlikte ülkelerine geçiş yapıyor.

"SURİYE'DE AİLEME BAKACAĞIM"

Türkiye'de 10 yıl kaldığını söyleyen Kadir Haşimi, "2015 yılında Türkiye'ye geldim. 10 yıl burada yaşadım. Mersin ve İstanbul Avcılar'da oturdum. Annemi, babamı ve ailemi çok özledim. Gidip anneme, aileme bakacağım. Bizler kaldığımız süre içerisinde yakınlık ve destek gördüğümüz Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

"SADECE TÜRKİYE BİZİ MİSAFİR ETTİ"

13 yıl önce geldiği Türkiye'den ayrılan Muhammed Kado ise "Türkler bize kapılarını açtı. Hatta Arap ülkeleri bizleri kabul etmezken sadece Türkiye bizi misafir etti. Artık misafirlik buraya kadarmış. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Karşı tarafta beni annem ve teyzem bekliyor." diye konuştu.