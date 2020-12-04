Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 419 bin 40 oldu

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 419 bin 40 oldu

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 419 bin 40’tır” dedi.

2011 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin sayısı, her geçen gün azalıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

Çataklı, son rakamın 419 bin 40 olduğunu aktardı.

Öte yandan TÜİK’in kasım ayı verilerine göre, Türkiye’deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 635 bin 410 kişiye yükseldi.

KADIN VE ÇOCUK SAYISI

Bu kişilerin 1 milyon 699 bin 107’sini 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor.

0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 565 bin 823 kişi olarak kayıtlara geçti.